Украинская певица Оля Полякова предложила подписчикам испечь пасху по ее рецепту, назвав его максимально простым из всех возможных. Звезда заявила, что на замес теста уйдет всего 5 минут, и еще 40-50 — на выпекание. Видео с рекомендациями она выложила в Instagram 28 апреля

«Cегодня хочу вам показать быстрый рецепт пасхи без муки, дрожжей, глютена и сахара. Идеально подходит тем, кто следит за фигурой и не планирует набирать лишний вес во время предстоящих праздников», — сказала певица.

Жительнице Мелитополя продали фарш с гадкой добавкой © ScreenNameComesHere / flickr

«Спасибо, конечно, за рецепт пасхи полезной, но я ждала от Вас правильную пасху!», «Много ума не надо, чтобы испечь такую пасху», «Хороший вариант, но мне ближе та пасха, что вы готовили целый день с коньяком», — отреагировали пользователи.

Последний комментатор напомнил об истории, когда Полякова предложила фолловерам приготовить нетрадиционное блюдо, состоящее только из коньяка, который, в соответствии с рецептом, нужно регулярно наливать и выпивать.

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Певице Оле Поляковой 37 лет, она уроженка Винницы. Окончила Киевский национальный университет культуры по классу эстрадного вокала и Киевскую национальную музыкальную академию Украины имени Чайковского. Имеет диплом оперной певицы.

При этом репертуар исполнительницы совсем не классический. Самые известные ее хиты — «Шлепки», «Королева ночи», «Суперблондинка» и «Ночная жрица».