Киевский шеф-повар и ведущий Евгений Клопотенко призвал подписчиков не бояться браться за приготовление паски, то есть пасхального хлеба, и разместил авторский упрощенный рецепт этого блюда. Соответствующее видео он выложил в Instagram 27 апреля

«Если вы думаете, что паска — это сложно, то прекращайте так думать. Смешали несколько субстанций, оп-оп — готово. Вот, например, панетоне (миланский рождественский десерт. — Ред.) звучит жесть как трудно и пафосно. Но это "изи" (легко — англ.). А чтобы вам было еще более "изи", я упростил рецептуру. Будет такая паска а-ля панетоне. Простые манипуляции, а на выходе — офигезное тесто», — пообещал Клопотенко.

С водкой, курицей и мороженым: рецепты необычных куличей для больших оригиналов © СС0, pixabay

«Не жлобитесь на клюкву с шоколадом, как я, и бросайте больше, чтобы внутри паски были максимально сексуальными. Я добавил мало — и Боженька такой: ква-ква-ква, держи, Евгений, не такую прикольную паску, которая могла бы у тебя быть», — сказал Клопотенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «БУДЕТЕ ВИЗЖАТЬ»: ПОВАР-РУСОФОБ ПРЕДЛОЖИЛ ПРИГОТОВИТЬ НА ПАСХУ УКРАИНСКИЕ «ВЕРЕЩАКИ».

Повар Евгений Клопотенко знаменит не только традиционными и оригинальными блюдами, рецептами которых он активно делится в сети, но и своими русофобскими взглядами, за что, конечно, любим местными радикалами.

Россию кулинар считает страной-агрессором, обвиняя ее во всех бедах Украины, и заявляет, что ни в коем случае не будет общаться с россиянами, потому что они якобы «на два уровня ниже ментально», чем украинцы.