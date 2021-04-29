Украинская певица Ирина Билык призналась, что сделала свою первую пластическую операцию примерно 20 лет назад, причем подтолкнул ее к этому Леонид Кучма, бывший в то время президентом Украины. Как именно это произошло, исполнительница рассказала в эфире программы «Мой секрет» 28 апреля

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«Мне казалось, что я некрасивая. Коллеги в кулуарах издевались. Говорили, что я не вернусь в форму», — сказала она.

Помимо этой проблемы, вспомнила Билык, у нее была еще одна — «молящие» глаза, которые, по ее мнению, сильно портили образ. Но делать пластическую операцию на лице артистка долго боялась. Пока случайно не встретилась после концерта во дворце искусств «Украина» со вторым президентом Украины Леонидом Кучмой.

«Леонид Данилович подошел ко мне, смотрит в глаза и говорит: "Ирина, почему у вас такие грустные глаза?" Тогда я решила "развеселить" свое лицо», — рассказала Билык.

Тогда она сделала блефаропластику, это операция по коррекции формы века, а позже переделала еще и форму носа и подкорректировала овал лица.

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В этом же интервью певица сообщила, что подала на развод со своим пятым мужем российским фотографом и продюсером Асланом Ахмадовым, с которым состоит в браке с 2013 года. От него в 2015-м у Билык родился сын.