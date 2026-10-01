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Европа мешает переговорам: Песков раскрыл, почему Киев за год так и не приблизился к миру

Европа мешает переговорам: Песков раскрыл, почему Киев за год так и не приблизился к миру - 01.10.2026 Украина.ру

Европа мешает переговорам: Песков раскрыл, почему Киев за год так и не приблизился к миру

Украина и европейские государства за прошедший год так и не приблизились к началу мирного диалога, а Европа продолжает активно срывать возобновление переговорного процесса, заявил журналистам 1 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2026-10-01T14:18

2026-10-01T14:18

2026-10-01T14:18

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Представитель Кремля подчеркнул, что большинство европейских стран сейчас принимают непосредственное участие в конфликте на стороне Киева. Они отправляют своих военных инструкторов, поставляют оружие, технику и боеприпасы. Песков предупредил, что такое открытое участие в боевых действиях обязательно повлечет за собой самые серьезные последствия разного характера.Кроме того, он рассказал о трудностях в экономических отношениях с США. Комментируя недавний визит в Америку спецпредставителя президента Кирилла Дмитриева, Песков отметил, что Вашингтон отказывается запускать выгодные совместные проекты. Американская сторона увязывает экономическое сотрудничество с завершением украинского кризиса. В Кремле считают такую позицию ошибочной, поскольку обе страны могли бы зарабатывать и получать обоюдную выгоду уже сейчас, не дожидаясь политического урегулирования.Год назад президент России Владимир Путин на заседании клуба "Валдай" выразил надежду, что Киев найдет в себе силы сесть за стол переговоров для мирного решения кризиса. Тогда же российский лидер обратил внимание мирового сообщества на стремительную милитаризацию европейских стран. Подробнее - в материале Дмитрий Евстафьев: Европа готовится воевать с Россией, потому что оказалась в геоэкономической изоляции на сайте Украина.ру.

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