Европа мешает переговорам: Песков раскрыл, почему Киев за год так и не приблизился к миру - 01.10.2026 Украина.ру
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Европа мешает переговорам: Песков раскрыл, почему Киев за год так и не приблизился к миру
Европа мешает переговорам: Песков раскрыл, почему Киев за год так и не приблизился к миру - 01.10.2026 Украина.ру
Европа мешает переговорам: Песков раскрыл, почему Киев за год так и не приблизился к миру
Украина и европейские государства за прошедший год так и не приблизились к началу мирного диалога, а Европа продолжает активно срывать возобновление переговорного процесса, заявил журналистам 1 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2026-10-01T14:18
2026-10-01T14:18
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Представитель Кремля подчеркнул, что большинство европейских стран сейчас принимают непосредственное участие в конфликте на стороне Киева. Они отправляют своих военных инструкторов, поставляют оружие, технику и боеприпасы. Песков предупредил, что такое открытое участие в боевых действиях обязательно повлечет за собой самые серьезные последствия разного характера.Кроме того, он рассказал о трудностях в экономических отношениях с США. Комментируя недавний визит в Америку спецпредставителя президента Кирилла Дмитриева, Песков отметил, что Вашингтон отказывается запускать выгодные совместные проекты. Американская сторона увязывает экономическое сотрудничество с завершением украинского кризиса. В Кремле считают такую позицию ошибочной, поскольку обе страны могли бы зарабатывать и получать обоюдную выгоду уже сейчас, не дожидаясь политического урегулирования.Год назад президент России Владимир Путин на заседании клуба "Валдай" выразил надежду, что Киев найдет в себе силы сесть за стол переговоров для мирного решения кризиса. Тогда же российский лидер обратил внимание мирового сообщества на стремительную милитаризацию европейских стран. Подробнее - в материале Дмитрий Евстафьев: Европа готовится воевать с Россией, потому что оказалась в геоэкономической изоляции на сайте Украина.ру.
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новости, россия, европа, кремль, дмитрий песков, кирилл дмитриев, владимир путин, валдай, украина.ру
Новости, Россия, Европа, Кремль, Дмитрий Песков, Кирилл Дмитриев, Владимир Путин, Валдай, Украина.ру

Европа мешает переговорам: Песков раскрыл, почему Киев за год так и не приблизился к миру

14:18 01.10.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.10.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Украина и европейские государства за прошедший год так и не приблизились к началу мирного диалога, а Европа продолжает активно срывать возобновление переговорного процесса, заявил журналистам 1 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Представитель Кремля подчеркнул, что большинство европейских стран сейчас принимают непосредственное участие в конфликте на стороне Киева. Они отправляют своих военных инструкторов, поставляют оружие, технику и боеприпасы.
Песков предупредил, что такое открытое участие в боевых действиях обязательно повлечет за собой самые серьезные последствия разного характера.
Кроме того, он рассказал о трудностях в экономических отношениях с США. Комментируя недавний визит в Америку спецпредставителя президента Кирилла Дмитриева, Песков отметил, что Вашингтон отказывается запускать выгодные совместные проекты. Американская сторона увязывает экономическое сотрудничество с завершением украинского кризиса. В Кремле считают такую позицию ошибочной, поскольку обе страны могли бы зарабатывать и получать обоюдную выгоду уже сейчас, не дожидаясь политического урегулирования.
Год назад президент России Владимир Путин на заседании клуба "Валдай" выразил надежду, что Киев найдет в себе силы сесть за стол переговоров для мирного решения кризиса. Тогда же российский лидер обратил внимание мирового сообщества на стремительную милитаризацию европейских стран.
Подробнее - в материале Дмитрий Евстафьев: Европа готовится воевать с Россией, потому что оказалась в геоэкономической изоляции на сайте Украина.ру.
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