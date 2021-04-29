Украинская певица Ирина Билык объявила о том, что подала на развод со своим пятым супругом российским продюсером и фотографом Асланом Ахмадовым. Об этом артистка рассказала в эфире программы «Мой секрет» 28 апреля

«А что делать? Он давно не приезжал к нам с сыном. Я его до сих пор люблю, и он говорит, что любит меня. Говорит, что не может прилететь, потому что из-за коронавируса самолеты не летают, хотя они уже давно летают», — объяснила певица.

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Украинской певице Ирине Билык 51 год, с 2013 года она состоит в браке с фотографом Асланом Ахмадовым. В 2015-м с помощью суррогатной матери у пары родился ребенок. У певицы также есть 20-летний сын от предыдущих отношений.

Не так давно Билык рассказывала журналистам, что в союзе появились проблемы интимного характера, «так как по интернету это невозможно», а живут супруги в гостевом браке: она на Украине, он — в России.