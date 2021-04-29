Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России заявили о задержании 16 представителей молодежного радикального движения «М.К.У.» («Маньяки. Культ убийц»), которые готовили нападения на мирных жителей и взрывы зданий, сообщили в ФСБ 29 апреля

По данным спецслужбы, для деятельности в «М.К.У.» новым участникам предлагалось разрисовать здания экстремистскими надписями, затем заняться избиением бездомных и представителей молодежных субкультур.

«Маньяки. Культ убийц»: последователей украинских неонацистов поймали в Воронеже © ФСБ РФ / ФСБ РФ / Перейти в фотобанк

«В ходе опросов задержанные подтвердили, что Краснов Е. С. (глава радикальной группировки — ред.) с территории Украины осуществлял координацию их преступной деятельности, выдавая конкретные указания и призывы к совершению террористических актов и экстремистских преступлений на территории Российской Федерации», — сообщили ФСБ.

Ранее В Геленджике и Ярославле арестованы участники украинской неонацистской группировки «М.К.У». От Краснова и других украинских членов «М.К.У.» из Харькова и Киева радикалы получали инструкции по подготовке терактов, массовых убийств и насильственных акций.

Отмечается, что в 2020 году главарь «М.К.У.» призвал сторонников к активизации террористической деятельности в РФ. Для демонстрации приверженности нацистским идеям радикалы сожгли копию Знамени Победы и отправили видеоотчет на Украину.