По данным спецслужбы, для деятельности в «М.К.У.» новым участникам предлагалось разрисовать здания экстремистскими надписями, затем заняться избиением бездомных и представителей молодежных субкультур.
Далее новые члены «М.К.У.» должны были совершить нападение на мирных граждан, а также сотрудников полиции с помощью холодного оружия, и устроить подрывы зданий государственной власти.
«В ходе опросов задержанные подтвердили, что Краснов Е. С. (глава радикальной группировки — ред.) с территории Украины осуществлял координацию их преступной деятельности, выдавая конкретные указания и призывы к совершению террористических актов и экстремистских преступлений на территории Российской Федерации», — сообщили ФСБ.
Ранее В Геленджике и Ярославле арестованы участники украинской неонацистской группировки «М.К.У». От Краснова и других украинских членов «М.К.У.» из Харькова и Киева радикалы получали инструкции по подготовке терактов, массовых убийств и насильственных акций.
Отмечается, что в 2020 году главарь «М.К.У.» призвал сторонников к активизации террористической деятельности в РФ. Для демонстрации приверженности нацистским идеям радикалы сожгли копию Знамени Победы и отправили видеоотчет на Украину.