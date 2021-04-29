У адвоката бывшего президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани провели обыски из-за нарушения лоббистского законодательства. Об этом сообщил телеканалу CNN представитель юриста Роберт Костелло 29 апреля

Федеральное бюро исследований (ФБР) во время проведения обысков изъяло все электронные носители информации.

Как сообщает газета New York Times, помещение обыскали в связи с расследованием прокуратуры дела о возможном лоббировании Джулиани интересов администрации Трампа, которое заключается в поиске компроматов на нынешнего американского президента Джо Байдена, а также представлении интересов украинских политиков.

«Прокуратура выясняла, работал ли Джулиани только на Трампа, или же и на украинских чиновников или бизнесменов, которые хотели увольнения посла [США на Украине в 2016-2019 гг. Мари Йованович] по своим собственным причинам», — говорится в издании.

Джулиани: Байден дорабатывает уже на половине своих «катушек» © Crzrussian / wikimedia.org

Юрист сообщил, что власти США также интересует связь Джулиани с журналистом Джоном Соломоном. По информации CNN, этот журналист «активно писал на тему Украины перед [президентскими] выборами».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов сотрудничать с американским следствием по делу Джулиани, так как, по словам украинского лидера, его стране важнее всего «получить правду».

До этого адвокат экс-президента США Рудольф Джулиани заявил о наличии компроматов на семью нынешнего американского лидера Джо Байдена.