Федеральное бюро исследований (ФБР) во время проведения обысков изъяло все электронные носители информации.
Как сообщает газета New York Times, помещение обыскали в связи с расследованием прокуратуры дела о возможном лоббировании Джулиани интересов администрации Трампа, которое заключается в поиске компроматов на нынешнего американского президента Джо Байдена, а также представлении интересов украинских политиков.
«Прокуратура выясняла, работал ли Джулиани только на Трампа, или же и на украинских чиновников или бизнесменов, которые хотели увольнения посла [США на Украине в 2016-2019 гг. Мари Йованович] по своим собственным причинам», — говорится в издании.
Костелло также подтвердил, что обыск был произведен как в квартире, так и в нью-йоркском офисе адвоката Трампа.
Юрист сообщил, что власти США также интересует связь Джулиани с журналистом Джоном Соломоном. По информации CNN, этот журналист «активно писал на тему Украины перед [президентскими] выборами».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов сотрудничать с американским следствием по делу Джулиани, так как, по словам украинского лидера, его стране важнее всего «получить правду».
До этого адвокат экс-президента США Рудольф Джулиани заявил о наличии компроматов на семью нынешнего американского лидера Джо Байдена.