Генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла заявил, что таблетки от коронавируса появятся до конца 2021 года. Он рассказал об этом на днях в интервью телеканалу CNBC

В Минздраве Украины подсчитали случаи осложнений после вакцинации © REUTERS, Pavlo Palamarchuk

В компании работают над созданием двух вариантов препарата от COVID-19, которые можно будет использовать для лечения в домашних условиях.

«Один из них инъекционный, второй — пероральный. Мы надеемся, что эти лекарства будут работать и против новых штаммов коронавируса. Сейчас мы активно работаем над ним и до лета рассчитываем поделиться хорошими новостями», — заявил Бурла.

Гендиректор Pfizer добавил, что появление такого препарата позволит больным коронавирусом не посещать медучреждения без лишней необходимости и лечиться дома.

В конце марта компания сообщала, что начала тестировать на людях пероральный препарат PF-07321332 для лечения COVID-19. Эти таблетки можно будет прописать на ранней стадии инфекции, чтобы заблокировать размножение вируса до того, как у пациента проявятся тяжелые симптомы заболевания.