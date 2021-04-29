По словам Бурлы, сейчас компания работает над экспериментальным препаратом: в марте Pfizer начала испытания таблеток от коронавируса. Этот препарат является частью класса лекарств, называемых ингибиторами протеазы. Такие ингибиторы также применяются для лечения ВИЧ и гепатита C.
В компании работают над созданием двух вариантов препарата от COVID-19, которые можно будет использовать для лечения в домашних условиях.
«Один из них инъекционный, второй — пероральный. Мы надеемся, что эти лекарства будут работать и против новых штаммов коронавируса. Сейчас мы активно работаем над ним и до лета рассчитываем поделиться хорошими новостями», — заявил Бурла.
Гендиректор Pfizer добавил, что появление такого препарата позволит больным коронавирусом не посещать медучреждения без лишней необходимости и лечиться дома.
В конце марта компания сообщала, что начала тестировать на людях пероральный препарат PF-07321332 для лечения COVID-19. Эти таблетки можно будет прописать на ранней стадии инфекции, чтобы заблокировать размножение вируса до того, как у пациента проявятся тяжелые симптомы заболевания.