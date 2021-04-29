Украинское государство ведет себя как человек, который постоянно планирует самоубийство, о чем свидетельствует любое заявление Зеленского, в котором отсутствуют какие-либо конструктивные предложения, считает политолог.
«Нам просто стыдно обсуждать внешнюю политику Украины, потому что внешняя политика Киева и Хельсинки — это как день и ночь», — сказал Бекман.
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Ранее Зеленский обратился к Путину, предложив ему встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским в Москве в любое время, но вопрос прекращения войны на востоке Украины будет обсуждать только после переговоров украинской власти с руководителями ДНР и ЛНР.
После этого Зеленский объявил, что идеальным местом для встречи двух президентов будет Ватикан, так как именно там можно будет провести диалог о мире. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что Кремль не получал никакого официального предложения о встрече.