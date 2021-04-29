Финляндия развивает стабильное дружеское сотрудничество с Россией, в отличие от Украины, которая агрессивно настроена в отношении РФ, поэтому обсуждать внешнюю украинскую политику для республики стыдно, рассказал в интервью Украина.ру финский политолог Йохан Бекман

Украинское государство ведет себя как человек, который постоянно планирует самоубийство, о чем свидетельствует любое заявление Зеленского, в котором отсутствуют какие-либо конструктивные предложения, считает политолог.

«Нам просто стыдно обсуждать внешнюю политику Украины, потому что внешняя политика Киева и Хельсинки — это как день и ночь», — сказал Бекман.

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Финляндия закрыла границы для украинских заробитчан из-за ситуации с COVID-19 © РИА Новости, Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

После этого Зеленский объявил, что идеальным местом для встречи двух президентов будет Ватикан, так как именно там можно будет провести диалог о мире. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что Кремль не получал никакого официального предложения о встрече.