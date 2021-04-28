Депутат Верховной Рады Украины от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Илья Кива 27 апреля в своем Telegram-канале назвал кандидата медицинских наук Александра Ябчанка «галицким нацистом» за то, что тот сжег свой диплом

«Кива как апофеоз потемкинской деревни Украина»: соцсети о науке и ее кандидатах © Facebook/Илья Кива

«Вчера вечером во Львове какой-то "галицкий нацист" сжег свой диплом кандидата наук в протест получения мною ученой степени. Лучше бы уже и себя вместе с дипломом сжег, толку точно было бы больше — Украина чище, да и два раза костер разжигать не пришлось бы», — написал представитель ОПЗЖ.

Кива защитил диссертацию и стал кандидатом наук по государственному управлению. Во время защиты ему задали вопрос, на который он не знал ответа, но, несмотря на это, все 13 членов комиссии проголосовали за присуждение ему ученой степени.

Накануне львовский врач и преподаватель Украинского католического университета сжег свой диплом кандидата медицинских наук в качестве протеста против Кивы, который успешно защитил диссертацию. Также ученый заявил, что его поступок является официальным требованием лишить его кандидатской степени и попросил коллег поддержать его. Он добавил, что только таким образом у Украины может появиться шанс на науку, за которую будет не стыдно.