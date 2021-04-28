Чрезмерное потребление куриных яиц может спровоцировать проблемы со здоровьем. Об этом 27 апреля написал сайт u-news.com.ua

Украинец установил два мировых рекорда при помощи яйца © John_McK / flickr.com

Фактически одно куриное яйцо содержит 186 миллиграммов холестерина при дневной норме 300 мг. То есть больше двух яиц в день есть не стоит. Однако ученые установили, что большую часть холестерина вырабатывает печень и только малое количество организм получает из пищи.

Холестерин, содержащийся в желтке, повышает риск инфаркта, инсульта. Поэтому людям, склонным к заболеваниям сердца, лучше не злоупотреблять яйцами.

Кроме того, склонные к пищевым аллергиям люди также должны обратить внимание на употребление яиц. Этот продукт нередко вызывает серьезные проблемы, высыпания на коже, слезотечение, зуд.

Яйца также снижают чувствительность тканей к инсулину. Это означает, что сахар в крови не используется в полном объеме для получения энергии. Если человек переедает их, его поджелудочная железа вырабатывает больше инсулина. Такая ситуация приводит к повышению уровня глюкозы в крови, развитию сахарного диабета второго типа.