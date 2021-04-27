Детей на несколько месяцев отправляли на украинские курорты к морю или в другие страны. Так происходило в 1986 году и в следующие несколько лет, и все это было абсолютно бесплатно, сообщил эксперт.
«Считалось, что радиацию из организма выводит здоровое питание, экология, поэтому миллионы детей централизованно были вывезены из Киева, Киевской, Черниговской и других областей на оздоровление, к воде, природе, свежим фруктам», — сказал Анисимов.
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Авария на Чернобыльской атомной электростанции произошла 35 лет назад. 26 апреля 1986 года в реакторе №4 раздался взрыв.
Сотни работников пытались потушить пожар, горевший 10 дней. Украина и границы соседних стран попали под облако радиации. Настоящие причины катастрофы на станции до сих пор точно неизвестны.