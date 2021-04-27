Миллионы детей вывезли из областей, граничащих с Чернобыльской зоной, на оздоровление, так как считалось, что радиацию можно вывести из организма с помощью экологии и правильного питания, рассказал в интервью Украина.ру руководитель пресс-службы УПЦ Василий Анисимов

Детей на несколько месяцев отправляли на украинские курорты к морю или в другие страны. Так происходило в 1986 году и в следующие несколько лет, и все это было абсолютно бесплатно, сообщил эксперт.

«Считалось, что радиацию из организма выводит здоровое питание, экология, поэтому миллионы детей централизованно были вывезены из Киева, Киевской, Черниговской и других областей на оздоровление, к воде, природе, свежим фруктам», — сказал Анисимов.

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Скачки радиации в Чернобыле: что зафиксировали датчики © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Сотни работников пытались потушить пожар, горевший 10 дней. Украина и границы соседних стран попали под облако радиации. Настоящие причины катастрофы на станции до сих пор точно неизвестны.