Телеведущая, блогер и уроженка Украины Регина Тодоренко решила составить конкуренцию юным блогерам, ставшим в одночасье знаменитыми после публикации юмористических роликов в TikTok. Артистка зарегистрировалась в этой соцсети и стала выкладывать свои видео, последний она опубликовала на днях

«Я ем банан. Ем клубнику. Ем огурец. Я ем хамон. Я ем виноград. Теперь сыр. Лист салата. Сухарик. Курага. Пью молоко. Иду в туалет», — говорит ведущая, демонстрируя все эти действия в ролике.

«Какой смысл видео?», «хватит сексуализировать продукты», «Если честно, как-то пофиг», «Нифига у тебя хамон зашел вместе с рукой», «норм ты так банан засунула», — отреагировали фолловеры.

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Экс-ведущая «Орла и решки» Регина Тодоренко замужем за российским исполнителем Владом Топаловым, который является невъездным на Украину из-за посещения Крыма, также его данные внесены в базу «Миротворец».