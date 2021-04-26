Украинская певица Maruv любит эпатировать публику не только нарядами на грани приличия и откровенными танцами, но и неожиданными поступками. В ночь на 26 апреля исполнительница вместе с коллективом устроила вечеринку в детском батутном центре. Поклонники выразили свое негодование поступком звезды в ее Instagram

«Уберите ее к Моргенштерну»: Maruv встряхнула сеть новым стрип-видео © Maruv/Инстаграм

«Девушки, откуда вас выпустили?», «Туса в элитном борделе», «А в чем прикол пить в детской комнате?», «Чушки», «Аниматоры на детском день рождении», «Дети за «добавкой» бегают», «Да нормально, завидуйте молча господа», — написали пользователи.

«Где вы тут алкоголь увидели? И это видео из моей гримерной комнаты», — ответила хейтерам певица.

К слову, ролик певица выложила после концерта, который закончился поздно ночью, и детей в батутном центре, скорее всего, уже не было, на это обратили внимание отдельные подписчики певицы.

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Maruv, она же Анна Корсун — украинская певица, ставшая победительницей национального отбора «Евровидения» в 2019 году, но ехать на конкурс она тогда отказалась, заявив, что «не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промоакции политиков Украины», а также уточнив, что она музыкант, а «не бита на политической арене».