«Мы видим пасхальные кадры, там, где много людей, где уже очереди в церковь стоят. Мне кажется, из-за COVID-19 у нас может быть еще одна волна. Вот где проблема», — сказал украинский лидер.
Также Зеленский призвал глав церквей обратиться к людям и попросить их соблюдать противоэпидемические меры во время посещения церквей. По словам президента, «вера очень важна, но она важна для живых прежде всего».
На 26 апреля на Украине зафиксировано 2 030 333 случая заражения коронавирусом COVID-19. За последние сутки число зараженных выросло на 5062 человека.
Общее число смертей от коронавирусной инфекции на Украине составляет 42 518 человек, за последние сутки было зафиксировано 195 случаев смерти от этой болезни.