Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что после пасхальных праздников ситуация с коронавирусом в украинском государстве может стать хуже из-за большого скопления людей на территориях церквей. Об этом он сказал на брифинге во время посещения ЧАЭС 26 апреля, трансляцию которого вели украинские телеканалы

«Мы видим пасхальные кадры, там, где много людей, где уже очереди в церковь стоят. Мне кажется, из-за COVID-19 у нас может быть еще одна волна. Вот где проблема», — сказал украинский лидер.

Зеленский назвал возможным заключение пасхального перемирия в Донбассе © пресс-служба президента Украины

На 26 апреля на Украине зафиксировано 2 030 333 случая заражения коронавирусом COVID-19. За последние сутки число зараженных выросло на 5062 человека.

Общее число смертей от коронавирусной инфекции на Украине составляет 42 518 человек, за последние сутки было зафиксировано 195 случаев смерти от этой болезни.