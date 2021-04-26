По информации Росса, в ближайшем будущем Близнецов ждет личностный рост и духовное совершенствование. Старая дружба в это время пройдет испытание на прочность, появятся новые надежные друзья и соратники.
При этом все двери для представителей знака будут открыты, стоит только захотеть в них войти, особенно хорошо будет даваться работа в общественных движениях, которую Близнецы сами и возглавят.
Карьера тоже пойдет в гору: руководство предложит новые контракты или удастся реализовать личные бизнес-проекты. Как следствие — рост доходов и продвижение по карьерной лестнице.
Астролог указывает на то, что многим Близнецам в ближайший месяц, с большой долей вероятности, придется побывать в разъездах и командировках, причем некоторые представители знака могут даже переехать на ПМЖ в другую страну.
В личной жизни май может стать для многих представителей знака временем принятия судьбоносных решений. У кого-то случится новый роман, а кто-то заново влюбится в свою вторую половинку.
Виной тому станет Венера, которая, проходя по их знаку, принесет с собой долгосрочные отношения, поэтому в ближайшие недели многие Близнецы примут решение вступить в брак, даже если много лет отказывались от этой идеи.
Кроме того, астролог рекомендует Близнецам во второй половине мая задуматься о смене имиджа: поменять прическу, цвет волос или просто стиль одежды.
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Влад Росс оговорился, что предстоящие недели станут для Близнецов очень удачными, но не без трудностей: возможны ссоры, конфликты или даже судебные разбирательства из-за недопонимания. Речь идет о конце мая, в этот период астролог рекомендует людям, рожденным Близнецами, быть сдержанными в речах и поступках.