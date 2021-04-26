По мнению украинского астролога Влада Росса, больше всего в мае повезет людям, родившимся Близнецами. Меркурий, который управляет ими, даст этим людям немыслимый по объему энергетический потенциал. Правда, срок действия небесной акции будет лимитным. Слова астролога 26 апреля привел «Главред»

По информации Росса, в ближайшем будущем Близнецов ждет личностный рост и духовное совершенствование. Старая дружба в это время пройдет испытание на прочность, появятся новые надежные друзья и соратники.

При этом все двери для представителей знака будут открыты, стоит только захотеть в них войти, особенно хорошо будет даваться работа в общественных движениях, которую Близнецы сами и возглавят.

Карьера тоже пойдет в гору: руководство предложит новые контракты или удастся реализовать личные бизнес-проекты. Как следствие — рост доходов и продвижение по карьерной лестнице.

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В личной жизни май может стать для многих представителей знака временем принятия судьбоносных решений. У кого-то случится новый роман, а кто-то заново влюбится в свою вторую половинку.

Виной тому станет Венера, которая, проходя по их знаку, принесет с собой долгосрочные отношения, поэтому в ближайшие недели многие Близнецы примут решение вступить в брак, даже если много лет отказывались от этой идеи.

Кроме того, астролог рекомендует Близнецам во второй половине мая задуматься о смене имиджа: поменять прическу, цвет волос или просто стиль одежды.

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Влад Росс оговорился, что предстоящие недели станут для Близнецов очень удачными, но не без трудностей: возможны ссоры, конфликты или даже судебные разбирательства из-за недопонимания. Речь идет о конце мая, в этот период астролог рекомендует людям, рожденным Близнецами, быть сдержанными в речах и поступках.