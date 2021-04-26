Народная артистка России и Грузии Тамара Гвердцители прокомментировала скандал вокруг «Славянского базара» и ответила, собирается ли сама в этом году выступить на фестивале. Об этом 25 апреля написал «Московский комсомолец»

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«"Славянский базар", Белоруссия — это отдельная глава в моей, наверное, жизненной книге, потому что просто так не бывает таких отношений. И 28-й раз — это не третий, даже не девятый. Дай бог, чтобы это все состоялось на такой же приподнятой ноте, как всегда. Разум всегда должен быть впереди всего. Эмоции только нужны на сцене, в музыке», — сказала Гвердцители.

Артистка прокомментировала скандал вокруг «Базара», заявив, что многие темы сегодня политизируются, и это не что-то неожиданное. Певица пожелала коллегам не заниматься не своим делом, а быть «в нормальном, адекватном состоянии и горячо любить свое дело».

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В конце марта сразу несколько звезд отказались от участия в «Славянском базаре». В их числе оказались украинский ведущий Тимур Мирошниченко и певица Maruv. Российский шоумен Михаил Галустян и исполнительница украинского происхождения Наташа Королева озвучили, что не едут на «Базар», правда, и не уточнили, приглашали ли их.

Отказы и заявления артистов о фестивале спровоцировал шквал сообщений от протестующих белорусов, требующих от звезд не поддерживать «кровавую диктатуру».

«Славянский базар» проходит с 1992 года, изначально он был задуман как общее культурное мероприятие трех стран: Белоруссии, России и Украины. В этом году концерты пройдут 14-19 июля.

Планируется, что на «Базар», помимо Тамары Гвердцители, приедут Николай Басков, Илона Броневицкая, Стас Пьеха, Слава, Надежда Кадышева и Национальный театр народной музыки и песни «Золотое кольцо», Анита Цой, Роза Рымбаева, Таисия Повалий, Ирина Билык, арт-группа «Хор Турецкого» и другие.