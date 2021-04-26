Включение новых участников в «нормандский формат» затормозит мирное урегулирование на юго-востоке Украины, поэтому Россия не поддержит такое предложение. Об этом вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил в эфире телеканала «Вместе РФ» 26 апреля

Зеленский хочет расширить «нормандский формат» тремя странами © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский предложил ввести в число переговорщиков по урегулированию в Донбассе США, Канаду и Великобританию.

«Это совершенно точно неправильно, это совершенно точно не будет принято нашей страной», — заявил Косачев.

Сенатор отметил, что такое изменение «нормандского формата» будет «дополнительно тормозить минский процесс». Он подчеркнул, что в определении позиции Россия будет ориентироваться на то, что по этому поводу думают на юго-востоке Украины.

«Я думаю, там ни американцев, ни канадцев, ни британцев в контексте мирного урегулирования не ждут. Там ждут только украинских политиков, только президента Зеленского, депутатов Верховной Рады, чтобы с ними начать прямой разговор — как жить или, может быть, не жить в государстве под названием Украина», — сказал парламентарий.

Он также отметил, что США, Великобритания и Канада — это страны, которые последовательно поддерживают антироссийский курс Украины и закрывают глаза на то, что происходит в Донбассе, поэтому их истинные интересы в регионе — это сохранить раскол между Украиной и Россией.

При этом Украина, по словам Косачева, пытается на фоне этой ситуации «устраивать всевозможные спектакли». Так, сенатор напомнил о заявлении Зеленского о готовности встретиться с российским президентом на линии соприкосновения в Донбассе. По мнению парламентария, если бы Зеленский приезжал на линию соприкосновения поговорить с местными, «это было бы правильно», но он приезжает общаться только с силовиками, которые противостоят гражданам Украины.

Ранее Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться на линии соприкосновения в Донбассе. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что глава России никогда не отказывается от встречи, тем более когда она может стать результативной и «принести пользу всем», однако он подчеркнул, что для этого должны быть выполнены необходимые договоренности, которые Киев игнорирует.