Министерству здравоохранения Украины не хватает средств на приобретение вакцин против коронавируса. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в эфире телеканала «Интер» 25 апреля

Ляшко назвал сроки новой поставки вакцины Pfizer на Украину © Facebook, Виктор Ляшко Сергеем Марченко.

«Министр финансов считает в средствах, а я вынужден считать в жизнях. И мне нужно, чтобы статистика с COVID и в графе "летальные случаи" был ноль. Это моя основная цель. И как гражданин, как министр, если мне нужны средства, безразлично, откуда их будут забирать, потому что это жизнь людей и здоровье. Мы говорили о 15,1 миллиарда гривен (40,7 млрд руб. — Ред.), и мы настаиваем на том, что именно такая сумма должна быть выделена на вакцины. В результате получили около 4 миллиардов (10,8 млрд руб. — Ред.)», — рассказал Степанов.

Он отметил, что Минздраву удалось дополнительно перераспределить 6 миллиардов гривен (16,2 млрд руб.) «с требованием вернуть эти средства в течение трех месяцев». При этом министр напомнил, что нужны будут еще средства на вакцины в 2022 году, так как срок годности нынешних завершится.

На сегодняшний день, по его словам, Украина должна была получить уже 3,9 миллиона доз вакцин по прямым контрактам. Если принимать в расчет инициативу COVAX, которая должна была с середины февраля предоставить вакцину, Украина имела бы как минимум 5,5 миллиона доз.

Степанов сообщил, что страна уже получила подтверждение от компании Sinovac Biotech на поставку еще 500 тысяч доз вакцины. Эта партия прибудет в страну до 30 апреля, а остальные 1 миллион доз — в течение мая. Кроме того, программа COVAХ подтвердила поставку 1,4 миллиона доз в течение мая. Из них 473 тысячи — это вакцина Pfizer.