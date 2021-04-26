Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе (ТГК) по урегулированию в Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук 25 апреля в эфире телеканала «Дом» анонсировал историческое решение, которое станет важным шагом по установлению мира

Донбасс на линии огня © Facebook, Операція об'єднаних сил | Facebook, Операція об'єднаних сил | Перейти в фотобанк

«Как мне известно, украинский документ был принят за основу. Это впервые. И даже руководитель ТКГ, посол от ОБСЕ сказал, что это историческое событие. Это будет, я считаю, очень важный шаг к установлению мира на Донбассе», — подчеркнул Кравчук.

Сейчас предложение совершенствует рабочая группа. Обсуждение пакета мер состоится 27 апреля.

В случае принятия положительного решения документ будет рассмотрен на общем заседании ТКГ 28 апреля и принят окончательно, заключил экс-президент Украины.