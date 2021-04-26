На внеочередном заседании подгруппы ТКГ украинская сторона предложила дополнительные меры контроля по соблюдению режима тишины, они были приняты к обсуждению. Какие конкретно меры обсуждались на встрече, не уточняется.
«Как мне известно, украинский документ был принят за основу. Это впервые. И даже руководитель ТКГ, посол от ОБСЕ сказал, что это историческое событие. Это будет, я считаю, очень важный шаг к установлению мира на Донбассе», — подчеркнул Кравчук.
Сейчас предложение совершенствует рабочая группа. Обсуждение пакета мер состоится 27 апреля.
В случае принятия положительного решения документ будет рассмотрен на общем заседании ТКГ 28 апреля и принят окончательно, заключил экс-президент Украины.