«Байрактары» турецкого производства могли бы осложнить для военных республик Донбасса работу по обороне, однако коренным образом ход боевых действий не изменили бы. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал командир бригады «Восток» Александр Ходаковский

По словам Ходаковского, турецкие беспилотники-«Байрактары» нельзя недооценивать, поскольку они выполняют и разведывательные, и ударные функции, при этом могут наносить удары по скоплениям противника и точечно.

Кроме того, они оставляют меньший тепловой след и работают на большей высоте, из-за чего техника ДНР может с меньшей эффективностью их отслеживать, добавил он.

«Нецелесообразно их задействовать для уничтожения живой силы, потому что все-таки он на себе не несет безграничного, сопоставимого с самолетом, запаса боеприпасов, например. Но нанести точечные удары и создать серьезные помехи он способен. Разрушить связь или даже создать хаос и панику среди населения», — отметил Ходаковский.

Он подытожил, что решающего значения в борьбе «Байрактары» бы не имели, но могли бы значительно усложнить оборону республики.

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После поездки на позиции ВСУ на линии разграничения в Донбассе президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Владимир Путин порекомендовал Зеленскому для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР. Для обсуждения отношений Москвы и Киева Путин пригласил Зеленского в Москву.