По словам Ходаковского, турецкие беспилотники-«Байрактары» нельзя недооценивать, поскольку они выполняют и разведывательные, и ударные функции, при этом могут наносить удары по скоплениям противника и точечно.
Кроме того, они оставляют меньший тепловой след и работают на большей высоте, из-за чего техника ДНР может с меньшей эффективностью их отслеживать, добавил он.
«Нецелесообразно их задействовать для уничтожения живой силы, потому что все-таки он на себе не несет безграничного, сопоставимого с самолетом, запаса боеприпасов, например. Но нанести точечные удары и создать серьезные помехи он способен. Разрушить связь или даже создать хаос и панику среди населения», — отметил Ходаковский.
Он подытожил, что решающего значения в борьбе «Байрактары» бы не имели, но могли бы значительно усложнить оборону республики.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
После поездки на позиции ВСУ на линии разграничения в Донбассе президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Владимир Путин порекомендовал Зеленскому для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР. Для обсуждения отношений Москвы и Киева Путин пригласил Зеленского в Москву.