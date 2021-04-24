Председатель партии «Союз» Сергей Лущ в интервью изданию Украина.ру рассказал, насколько может быть эффективным формирование на территории Белоруссии базы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)

Безпалько рассказал, как Лукашенко пытается использовать ОДКБ © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

По его словам, на территории Белоруссии вполне может появиться российская военная база или база в союзном формате.

«Мы как политическая партия давно говорили о том, что необходимо создание союзной группировки войск, более тесное сотрудничество штабов, формирование единого штаба и согласованная политика в сфере безопасности и обороны», — добавил Лущ.

Накануне в Москве прошли переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, продолжавшиеся около четырех часов. Они обсудили экономику, включая промкооперацию и энергетику.