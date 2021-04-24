«Не могу сказать, что реализация такого проекта возможна именно в формате ОДКБ. Потому что в объединение входит не только РФ и РБ. Но, тем не менее, для нас это общий вызов, и это ключевой момент, на котором следовало бы заострить внимание. Союзная группировка войск существует, и, возможно, будет объявлено о создании белорусско-российского проекта именно в сфере безопасности, в которой Минск и Москва очень серьезно продвинулись за последние несколько месяцев. В частности, было подписано соглашение о создании трех центров специальной подготовки для вооруженных сил», — сказал Лущ.
По его словам, на территории Белоруссии вполне может появиться российская военная база или база в союзном формате.
«Мы как политическая партия давно говорили о том, что необходимо создание союзной группировки войск, более тесное сотрудничество штабов, формирование единого штаба и согласованная политика в сфере безопасности и обороны», — добавил Лущ.
Накануне в Москве прошли переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, продолжавшиеся около четырех часов. Они обсудили экономику, включая промкооперацию и энергетику.