Украинская телеведущая Регина Тодоренко продемонстрировала подписчикам, как теперь выглядит с новой прической. Совсем недавно она впервые в жизни обрезала длинные волосы и теперь предпочитает прическу с легкими волнами до плеч. Новый пост ведущая разместила в Instagram 22 апреля

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«Вам челка не идет…», «Что с прической случилось?», «Регина, кому нужна твоя голая ж..а? Разочарована», «Какая-то странная прическа, Регина стала похожа на свою маму на все 100%», «На последнем фото похожа на Валерия Леонтьева», «Последнее фото — как будто уже накатила», «На голове как гнездо для воробьев», — отреагировали пользователи на пост Тодоренко.

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Ранее ведущая призналась, что много лет страдала от комплексов: стыдилась прикуса, маленькой груди и пятен на коже под названием витилиго. По словам Тодоренко, все это она умело скрывала во время съемок передачи «Орел и решка», которая сделала ее знаменитой.

В 2021 году артистка сделала несколько публикаций в сети, где заявила, что наконец готова принимать себя такой, какая есть.