Фолловеры Тодоренко рассмотрели серию ее фотографий в обновленном виде и без стеснения прошлись не только по прическе артистки, но и по другим частям ее тела.
«Вам челка не идет…», «Что с прической случилось?», «Регина, кому нужна твоя голая ж..а? Разочарована», «Какая-то странная прическа, Регина стала похожа на свою маму на все 100%», «На последнем фото похожа на Валерия Леонтьева», «Последнее фото — как будто уже накатила», «На голове как гнездо для воробьев», — отреагировали пользователи на пост Тодоренко.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ДЕПУТАТ РАДЫ НАЗВАЛ МОРГЕНШТЕРНА ЧУДОВИЩЕМ И ПООБЕЩАЛ НЕ ПУСТИТЬ ЕГО НА УКРАИНУ.
Ранее ведущая призналась, что много лет страдала от комплексов: стыдилась прикуса, маленькой груди и пятен на коже под названием витилиго. По словам Тодоренко, все это она умело скрывала во время съемок передачи «Орел и решка», которая сделала ее знаменитой.
В 2021 году артистка сделала несколько публикаций в сети, где заявила, что наконец готова принимать себя такой, какая есть.