Депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Артем Дмитрук выступил против проведения на Украине концертов российского рэпера Моргенштерна. В качестве причины представитель власти назвал высказывание певца, который назвал «показухой» действия местных властей, связанные с пожаром в Одессе на улице Троицкой, 25. Об этом написал «Таймер»

«Об этом чудовище — в скобочках артисте — я впервые узнал, когда он был в Одессе. В тот период в Одессе происходили страшные события, связанные с пожаром… Мы с моим коллегой Алексеем Леоновым и огромным количеством небезразличных одесситов, общественных организаций принимали участие в помощи после пожара и так далее. А этот человек, этот Моргенштерн, когда давал концерт в одном из клубов в Одессе, высказывался со сцены нецензурной лексикой, говорил, что все это показуха…» — пояснил свою позицию Дмитрук.

Депутат добавил, что подкрепил свои слова делом, написав ряд соответствующих обращений — в СБУ, Министерство иностранных дел и Министерство культуры. В тексте «слуга» написал, что Моргенштерн «ведет абсолютно аморальный образ жизни, пропагандирует наркотики и извращения», то есть максимально возможно разлагает общество, но это полбеды, певец еще и «поддерживает политику Путина».

Моргенштерн испугался ехать на Украину — СМИ © Моргенштерн/Инстаграм

«Я и мои единомышленники, люди, которым небезразлична судьба нашей страны, нашего подрастающего поколения, мы будем стоять… В нашей стране сейчас, слава богу, все хорошо и спокойно, и пусть он никогда не приезжает», — заключил Дмитрук.

Несколькими днями ранее аналогичные жалобы по всем возможным инстанциям направил депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности», экс-участник так называемой Антитеррористической операции Украины в Донбассе Александр Погребинский.

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О том, что Моргенштерн выступит на Украине, его представители сообщили в декабре, уточнив, что у Моргенштерна запланировано сразу три концерта: 3 июня — в Киеве, 4 июня — в Харькове и 6 июня — в Запорожье.

Однако в среду, 21 апреля, у журналистов появилась информация, что рэп-исполнитель испугался радикалов и концерты на Украине могут быть отменены.