Украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) заявила, что ее в прошлом смутили намеки продюсера Константина Меладзе на возможность личных отношений. Об этом она на днях рассказала в эфире передачи Бориса Корчевникова «Судьба человека» на канале «Россия 1»

«Настоящая турчанка»: подписчики Лорак поспорили, на кого похожа ее дочь © Пресс-служба телеканала «Россия 1» | Пресс-служба телеканала «Россия 1» | Перейти в фотобанк

Лорак заявила, что продюсер стал проявлять к ней симпатию и выдвигать требования «в личной плоскости».

«Будь я другим человеком, моя жизнь пошла бы по взлетной полосе. Но у меня всегда были свои понятия о том, как надо. И ту работу, которую он мне предлагал, и тот путь развития — они мне не подошли», — рассказала звезда.

Лорак пояснила, что роль любовницы никогда не была ей интересна. При этом после ее отказа от условий продюсера, по ее словам, Меладзе сам перестал с ней общаться и запретил это знакомым.