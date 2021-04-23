По словам Лорак, она не была готова пойти на озвученные Меладзе условия сотрудничества. При его помощи певица записала трек «Верни мне любовь» совместно с Валерием Меладзе, однако после этого их деловые отношения прекратились.
Лорак заявила, что продюсер стал проявлять к ней симпатию и выдвигать требования «в личной плоскости».
«Будь я другим человеком, моя жизнь пошла бы по взлетной полосе. Но у меня всегда были свои понятия о том, как надо. И ту работу, которую он мне предлагал, и тот путь развития — они мне не подошли», — рассказала звезда.
Лорак пояснила, что роль любовницы никогда не была ей интересна. При этом после ее отказа от условий продюсера, по ее словам, Меладзе сам перестал с ней общаться и запретил это знакомым.