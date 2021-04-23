Если сделать вакцинацию «Спутником V» для стран постсоветского пространства бесплатной, это поможет разрушить многолетнюю пропаганду против России. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал член центрального совета партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», писатель Николай Стариков

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«Постсоветское пространство, я думаю, все должно быть бесплатно. Но бесплатнее всех должно быть для граждан Украины и Донбасса, потому что это вопрос политический… Это разрушает всю пропаганду, всю ложь, которую нагромоздили за эти годы. Она возвращает нас к тому, что мы из одного корня растем, мы один народ», — подчеркнул Стариков.

Поэтому для приезжих из стран Запада вакцинация российской вакциной должна быть платной, а для граждан стран постсоветского пространства — бесплатной, пояснил он.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Вакцина «Спутник V» зарегистрирована почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. Эффективность «Спутник V» составляет 91,6%, что подтверждено публикацией данных в The Lancet, одном из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов в мире.

Европейское агентство лекарственных средств начало проверку «Спутника V» в марте.