По мнению Старикова, политика России должна быть направлена на воссоединение «отчасти разорванного» народа. При этом на Западе, отметил эксперт, ведется борьба за рынки сбыта вакцины, и чиновники затягивают время, пока не разрешая применение российского препарата «Спутник V».
«Постсоветское пространство, я думаю, все должно быть бесплатно. Но бесплатнее всех должно быть для граждан Украины и Донбасса, потому что это вопрос политический… Это разрушает всю пропаганду, всю ложь, которую нагромоздили за эти годы. Она возвращает нас к тому, что мы из одного корня растем, мы один народ», — подчеркнул Стариков.
Поэтому для приезжих из стран Запада вакцинация российской вакциной должна быть платной, а для граждан стран постсоветского пространства — бесплатной, пояснил он.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Вакцина «Спутник V» зарегистрирована почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. Эффективность «Спутник V» составляет 91,6%, что подтверждено публикацией данных в The Lancet, одном из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов в мире.
Европейское агентство лекарственных средств начало проверку «Спутника V» в марте.