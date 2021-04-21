Член центрального совета партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», писатель Николай Стариков рассказал, почему сторонникам оппозиционера Алексея Навального важно провести митинги в день оглашения послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию

Ждёт весь мир: послание Путина Федеральному собранию © Скриншот из видео Украина.ру Украина.ру.

- Николай, на прошлой неделе из Санкт-Петербурга был выслан украинский консул Александр Сосонюк, которого обвинили в шпионаже. Сейчас, может, прозвучит наивный вопрос, но хотелось бы узнать вашу точку зрения: действительно ли консул будет заниматься шпионажем?

— Вы имеете в виду, по должности ли консулу заниматься подобными вопросами?

- Просто все это странно. Зачем ему эти данные, что он с ними собирался делать?

— На мой взгляд, ничего странного нет, мы же с вами все-таки живем в реальном мире и понимаем, что дипломатия и шпионаж очень тесно переплелись друг с другом. Если мы — то дипломатия и разведка. Разведка — это вообще благородное дело. То есть с чужой стороны — шпионаж, со своей — разведка.

Но почему украинский консул занимается такими вещами? Не знаю, может быть, малобюджетное финансирование, какое-то сокращение прошло, оптимизация украинских шпионов. Может быть, наши фээсбэшники всех уже поймали и выслали. И поэтому, как говорится, консул, отложив дела, начал заниматься шпионажем. А с другой стороны, какие у консула украинского дела в России?

Мы что, хотим сказать, что насыщенная дипломатическая работа между двумя государствами? Да нет, я думаю, что фактически она приостановлена с момента, как российского посла в Киеве нет. У нас что, какие-то культурные контакты? Да нет. Экономические? Их стараются разрезать, разорвать. То есть скучает украинский консул в Санкт-Петербурге и от скуки идет заниматься шпионажем. В общем, выбирайте любую версию, какую хотите.

Сейчас его вышлют домой, пришлют какого-то нового. Я думаю, что он будет заниматься теми же самыми делами. Потому что нынешняя киевская власть организована и финансируется исключительно — и мы с вами об этом говорили — как антироссийский инструмент. В этом смысле каждая соринка в желудке — витаминка. Хотя бы так, как-то повредить России — собрать какие-то данные. Тем более что близость в этом смысле — я имею в виду, что люди, живущие на Украине, и люди, живущие в России, вообще ничем не отличаются друг от друга — только в пользу. С английским шпионом как-то встречаться, знаете, сложно. А если сидит такой же человек, по-русски с тобой так же разговаривает, и имя у него Петя Васечкин, наверное, это вызывает какое-то доверие.

Хотя, честно говоря, с моей точки зрения, вообще за шпионаж нужно сажать, я имею в виду граждан России, причем надолго. И еще бы хорошо лишать гражданства России, которого по сегодняшней Конституции лишать невозможно, — надо это поправить. Если человек предал Родину, наверное, пусть он будет гражданином какой-то другой Родины, на которую он работает. Но заниматься шпионажем в пользу Украины — это уже, знаете, просто запредельное. Запредельно низкое, запредельно смешное, запредельно… Ну вот запредельное во всех смыслах.

Поэтому, когда я услышал новость о том, что задержали украинского консула, я, честно говоря, никак не удивился, никак не расстроился. Это, знаете, как дождь прошел. Это естественно. Естественно, что украинский консул будет шпионить, естественно, что его поймали, естественно, что его выслали.

Дела Авакова минувших дней рассорили Россию и Чехию по указке Байдена © Facebook/Арсен Аваков - А естественно разорвать дипломатические отношения между странами, если так накаляется обстановка постоянно?

— Тем самым мы дадим только лишний мяч украинской пропаганде. Вот! Они готовятся напасть! Вот уже разорвали отношения, и давайте все сплотимся вокруг [президента Украины Владимира] Зеленского и отразим большевистские орды, как они говорили в году 1943-м. Нет, я думаю, что такого подарка им делать не нужно.

По сути отношений-то и нет. Если Украина хочет разрывать отношения, пусть она разрывает. Если она говорит, что воюет с нами, как-то странно продолжать дипломатическое общение. В этом смысле консула там встретят, наверное, как героя. Потому что его Родина, согласно документам украинским, воюет, и он как настоящий герой продолжает, как говорится, бороться против того же самого государства. Короче говоря, мне кажется, это проходной эпизод — забыли, и все.

- Тогда к другому дипломатическому скандалу — к Чехии. Там обвинили Москву в том, что «российские спецслужбы взорвали в 2014 году склад с оружием, и причастны к этому предполагаемые сотрудники ГУ Генштаба Минобороны Руслан Боширов и Александр Петров. Почему спустя семь лет прозвучали такие обвинения и при чем здесь Боширов и Петров?

— Я боюсь, что у нас сегодня программа получится юмористической, но к некоторым вещам серьезно относиться невозможно. Поэтому доля здорового юмора, пусть простят наши зрители, все-таки должна быть сюда добавлена. У меня первый вопрос возник, когда я все это услышал: а почему не в 1914 году взорвали какой-то склад? Ведь когда началась Первая мировая война — в августе, только не 2014 года, а 1914-го, — тогда Чехия была в составе Австро-Венгерской империи, и, наверное, какие-то склады точно там наши диверсанты взорвали. Чем не предлог для высоких дипломатов через 107 лет? Разобрались, подняли все архивы, наконец-то нашли виновных и выслали российских дипломатов за то, что в 1914 году взорвали какой-то склад.

Почему сейчас? Выслужиться хотят перед американцами. Посмотрите на хронологию — все понятно. Выступление [президента США Джо] Байдена, санкции, высылка российских дипломатов из США, ответ России жесткий. Надо дальше что-то делать. Но у американцев количество дипломатических ходов тоже ограничено, они же не хотят еще выслать наших дипломатов, чтобы мы выслали еще, и вообще в тупик зашли. Поэтому дальше вызывают: «Кто у нас в Европе? Слушайте, надо, чтобы вы тоже поддержали нас! Вышлите российских дипломатов, желательно побольше, кто там есть? У кого есть хоть какая-то причина? Нет причины? Ну, придумайте ее! О, Чехия, у вас склады семь лет назад взорвались, ну, скажите, что это русские. А кто русские? А мы только двух знаем русских, значит, они!» Я вот другой логики не вижу.

- Если это все надумано, для чего это делается? Может быть, идут некие переговоры, и поэтому усиливается давление на Россию? Если это так, то чего хотят от России?

— Да, усиливается давление на Россию. России демонстрируется, что, если вы не пойдете на уступки, ситуация будет ухудшаться, и даже такие вот маленькие государства, как Чехия, будут поддерживать американцев в совершенно самоубийственных действиях. Выслали 18 наших дипломатов — это очень много. А мы высылаем 20 дипломатов — немножко планочку поднимаем. Может быть, не все уважаемые наши зрители знают — всего в Российской Федерации 23 чешских дипломата. Поэтому, когда пошли шутки, что в принципе посольство закроется с консульствами, то это примерно так, останется три человека.

Чужой пример заразителен. Как Чехия «украинизировала» свою политику и экономику, отказав «Росатому» © AFP, MICHAL CIZEK

В наших российских миссиях почти никогда не нанимают местных граждан, очень редко. Так вот сейчас, согласно решениям России, мы и Чехия должны привести в соотношение количество местных людей, которые работают там и там. Поскольку у нас местных нет, это значит, что чехи — их осталось трое — лишились всех водителей, садовников, поваров, парикмахеров и всего российского персонала, который работал до этого в чешских консульствах. И американцы лишаются того же самого. Это очень неудобно: пока они найдут новых людей, пока они их пришлют, и самое главное — сейчас сложности с получением визы. Уже примерно года полтора американцы и все западные государства с большим скрипом или вообще не выдают визу российским дипломатам, техническим работникам, которых отправляют в заграничные миссии. То есть они довели ситуацию до проблемы. И мы им с удовольствием эти проблемы создали.

- Какие есть интересы России в Чехии и у Чехии — в России? Имеется в виду, что сейчас все обсуждают строительство атомной станции.

— Конечно, есть экономические интересы. Уже принято решение выдавливать Россию со всех экономических рубежей, со всех экономических проектов. И дальше просто создается информационный повод. Но поскольку его нет, создают такой детский. Ведь это все рассчитано на рядового гражданина.

Вот смотрите, гражданин Великобритании, Чехии, кого он знает из русских? Понятно, знает [президента РФ Владимира] Путина. И еще он знает Петрова и Боширова, потому что ему показывали их целый месяц. Спроси рядового чеха еще какую-нибудь фамилию — ну, [министра обороны РФ Сергея] Шойгу он, наверное, вспомнит. Но вряд ли кто-то в здравом уме скажет, что Шойгу приехал в Чехию, пробрался на склад и его злодейски взорвал. Поэтому все по таким каким-то детским сценариям создается. Это смешно, но это правда.

- Так а для чего? Смотрите, были санкции США, Байден хотел встретиться с Путиным. До этого — обострение в Донбассе. Чехия. Что у нас еще? Покушение на президента Белоруссии Александра Лукашенко. И еще объявили, что 21 апреля будут протесты в России — сторонники оппозиционера Алексея Навального будут выходить в России, протестовать.

— Это все одновременно. В чем сила Запада? Скажем, англо-саксонских государств? Они никогда не прекращают работу, вот как знаете — пилой пилят ствол дерева. Казалось бы, уже перерыв, перекур, мир, дружба, предложение встретиться, а они пилят, пилят, пилят, пилят… Может быть, на миллиметр удалятся в ствол, может быть, на десять сантиметров за это время.

Поэтому попытка организовать переворот в Белоруссии — ничего смешного нет. Говорят, «люди беседовали», а как перевороты делаются? Пригласили белорусских военных, обсуждали перспективу убийства президента. Запись есть? Есть. Уголовное дело должно быть возбуждено, но сам разговор уже тянет лет на 15. Обычные же люди не собираются в кафе: «Давайте кофе попьем и поговорим, как мы убьем президента». Конечно, нет. Потому что это уже очень тяжелая статья Уголовного кодекса. Вот все вещи, связанные с захватом власти, самые тяжелые.

«Пожалуйста, не закатывайте его в асфальт»: Прилепин о «факторе Навального» © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк Виктором] Януковичем, дав амнистию всем тем, кто участвовал тогда еще в уличных беспорядках, — почти же не было смертей. Почему? Потому что они знают, что это статьи не самые тяжелые. Изнасилования были, убийства, государственный переворот, попытка захвата власти — вот самые тяжелые статьи. Поэтому, взяв власть, сразу дали по всем статьям амнистию. И в сегодняшней ситуации получается, что при изменении политики власти на Украине нужно будет обязательно вернуться к этому, посмотреть, по каким статьям кому дали амнистию. То есть знала кошка, чье мясо съела.

Так, с Белоруссией разобрались: надо дальше провести следствие, вытянуть за ниточки все эти перевороты.

- А почему Лукашенко хотели ликвидировать?

— Подождите, почему? Потому что Лукашенко не поддался на давление, потому что не оставил власть, потому что Союзное государство России и Белоруссии, потому что Лукашенко то становится последним диктатором Европы, когда американцам это нужно, то, наоборот, становится лидером демократического государства, где проводятся минские переговоры.

Они же все делают для того, чтобы послать сигнал Путину. Помните, они убили [бывшего главу Ливии Муамара] Каддафи и целые сутки или двое крутили этот страшный ролик, что с ним случилось? Это же ненормально! Кому они все это показывали? Путину?

Вот и смерть Лукашенко или государственный переворот — это не только разрушение Союзного государства, но это еще и психологический, и эмоциональный посыл Путину. Смотрите, у нас там получилось, у нас получится и здесь. Поэтому понимайте конечную цель их усилий.

Будет ли заявление о создании не единого государства, но чего-то в этом роде с Белоруссией, поскольку 22 апреля, то есть на следующий день после послания Федеральному собранию сразу же, Путин встречается с Лукашенко.

— Я думаю, что Александр Григорьевич будет, как сказать-то помягче, заниматься многовекторностью еще достаточно много.

- Так его убить хотели, какая многовекторность?

— Да, и поэтому мы его должны понять, простить и пожалеть. Ну и защитить, что и сделала ФСБ. То есть это же ему в копилку. Он придет и скажет: слушай, меня чуть не убили, спасибо твоим чекистам, Владимир Владимирович, спасли.

- А потом пойдет к убийцам и скажет «давайте договариваться»? По-моему, уже все — развернулся.

— А потом будет заниматься тем, чем до этого занимался. Поэтому вероятность изменения какого-то формата Союзного государства… Оно и так уже есть союзное — союзнее некуда. Надо просто наполнять его тем содержанием, которое в бумагах обозначено. Я считаю маловероятным или равным нулю.

Но самый главный ответ на вопрос, почему провокаторы призывают людей именно вечером среды, 21 апреля, выйти на улицу: вне зависимости от того, что скажет Путин (они не знают на Западе, что скажет Путин), надо создать картинку.

Вакцинный туризм: «Спутник V» как укол от русофобии в мире - Что люди против.

— Да, что бы он ни сказал, люди против.

- Понятно, будем наблюдать за событиями. И еще одна тема — это российская вакцина «Спутник V». Мы знаем, что сейчас пытаются организовать некие туры вакцинации в России, как вы к такой идее относитесь?

— Собственно говоря, идея прекрасная. Я хочу сказать, что [один из председателей «Справедливой России — Патриотов — За правду»] Захар Прилепин выступил с идеей организовывать туры.

- Это была его идея?

— Да, и эта идея теперь реализовывается. Но в какой форме и виде — это надо обсуждать. Но самое главное, что уже я читал — первые партии, в данном случае не вакцины, а туристов из-за границы, приезжают сюда для того, чтобы…

- Из какой страны?

— По-моему, немцы приезжали, еще какие-то скандинавы. Сейчас этот вопрос как-то должен быть решен, потому что есть проблемы транспортные, с гостиницами, наверное, проблем никаких нет. В общем, заявить надо на Западе о том, что такая возможность есть. И я думаю, что потом это будет играть все более возрастающую роль в общественном мнении Запада, потому что человек приехал, посмотрел: слушайте, у вас тут в России все классно, а у нас тут концлагерь. В Германии опять вводится комендантский час с 19 часов.

Я был в Донецке, когда комендантский час был только в Донецке и Луганске. Я знаю, что такое комендантский час, но там никогда не вводился в 19 часов. А вот сейчас в Германии с 19 часов! Если в этой логике двигаться, можно сказать, что Донбасс опередил все прогрессивное человечество, а теперь это прогрессивное человечество пошло гораздо дальше в ограничении. Но на Донбассе это было вызвано боевыми действиями, а в Германии чем это сейчас вызвано?

Вопрос, который мы с вами точно должны обсудить: надо ли брать средства с иностранцев, которые приезжают здесь вакцинироваться?

- Наверное, не нужно.

— Вот это вопрос хороший. Моя точка зрения такая: я считаю, что политика России должна быть направлена на воссоединение разорванного отчасти народа. Поэтому, конечно, никаких денег с граждан Белоруссии, Украины мы точно брать не должны. С граждан Казахстана тоже — мы вас воспринимаем как один народ.

Да, у вас временно пока паспорт другого цвета. Мы считаем, что это наша недоработка, мы обязательно вам предложим наше гражданство российское. В данном случае я говорю об украинцах, потому что жители Казахстана и Белоруссии — это одна история, иной подход. Поэтому, пожалуйста, мы вас приглашаем — сделайте прививку!

- Почему для Казахстана бесплатно, а для Киргизии платно?

— А я не сказал, что для Киргизии платно. Для Киргизии тоже бесплатно.

- Ну, вы сказали…

— Просто перечислять все наши уважаемые республики долго. Армения еще там, Грузия и так далее. Постсоветское пространство, я думаю, все должно быть бесплатно. Но бесплатнее всех должно быть для граждан Украины и Донбасса, потому что это вопрос политический. Человек почувствует… Это разрушает всю пропаганду, всю ложь, которую нагромоздили за эти годы. Она возвращает нас к тому, что мы из одного корня растем, мы один народ.

Стариков сказал, как России правильно поступить в вопросе вакцины для Украины © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

- Сколько стоит?

— Не специалист в этом вопросе, называется цифра обычно в долларах, я в долларах плохо понимаю, мне более понятно в рублях. Поэтому я не буду козырять этими цифрами. Но помноженные на многие миллионы, десятки миллионов людей — это очень серьезная цифра. Отсюда, кстати, и борьба за рынок сбыта, попытки очернения нашей вакцины, недопуск ее в Европу. Это политика, безусловно, но где-то там, после третьего знака, еще и экономика тоже. Поэтому украинцам — бесплатно, немцам — за деньги. Мне кажется, так должно быть.

- Почему нет российской вакцины там? Почему до сих пор регулятор не может ее зарегистрировать?

— Потому что, если вы зарегистрируете вакцину, вас начнут спрашивать, а когда можно будет ей уколоться? Чем дольше вы тянете этот период, тем меньше вам задают вопросов. Вы изучаете внимательно — сделали одно исследование, второе, третье, тридцать второе, тридцать третье. А в этот момент начинается дипломатический скандал, и вы говорите: подождите, эти люди же взорвали наш склад в 1914 году! Как же мы будем в 2021-м их вакциной прививаться?.. То есть вы тянете время, а в этот момент можно изменить общественное мнение, создавая искусственные какие-нибудь поводы. Какой-нибудь самолет опять завалится — скажут, что мы тут виноваты.

- Повод отказаться от вакцины.

— Конечно. Да, мы ее зарегистрировали, но вы же демократическая юная девушка, как вы можете даже думать о том, чтобы прививаться вакциной агрессора, смотрите, что они натворили в 1380-м на Куликовом поле! Ну и так далее, примерно по такой схеме.