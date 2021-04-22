«Возникает вопрос: мы что хотим обсуждать на этой встрече? Если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то тогда в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями республик ЛНР и ДНР, а уже потом обсуждать эти вопросы с представителями третьих стран, которой в данном случае является Россия», — сказал Путин.
По словам президента РФ, если речь будет идти о развитии двусторонних отношений, то Кремль примет украинского лидера в любое удобное для него время.
Ранее украинский лидер обратился к российскому президенту с предложением встретиться «в Донбассе в любой точке, где идет война» и сказал, что встреча на линии разграничения поможет точно увидеть и понять ситуацию.
Российский сенатор Сергей Цеков заявил, что инициатива Зеленского встретиться с Путиным является кривлянием. Также он сказал, что украинский президент не знает, как закончить конфликт в Донбассе, и ставит перед собой цель переложить ответственность на Россию.
Кремль не раз заявлял, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересован в том, чтобы Киев преодолел внутренний политический и экономический кризис.