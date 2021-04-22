Запад закрывает глаза на геноцид русскоязычного населения на Украине. Об этом заявил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник 22 апреля на форуме «Единство русских: защита прав и свобод», проходящем в Донецке

«Сегодня у нас есть возможность обсудить острую для Донбасса тему — защита прав и свобод русского народа. Это особо важно в условиях политики двойных стандартов на Западе, где привыкли закрывать глаза и тем самым одобрять геноцид русскоязычного населения на Украине. На протяжении семи лет войны мировое сообщество игнорирует Донбасс, делая вид, что не замечает ужасающие преступления украинской власти по отношению к нам», — сказал Пасечник.

Что на самом деле происходит с русскими и русским языком на Украине © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Все это происходит уже на протяжении 30 лет под кураторством представителей Запада. Все эти годы на Украине активно происходит героизация нацизма, искажение истории, отречение от собственной культуры, уничтожение идентичности. Но, несмотря на все попытки нас подавить, мы каждый день боремся за свои права и принципы», — добавил Пасечник.

Летом 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством пятого президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.