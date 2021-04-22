Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече в четверг, 22 апреля, в Москве обсудят раскрытие диверсионных планов против Белоруссии. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости

Встреча глав государств состоится в Кремле.

«Они постоянно обсуждают текущие вопросы, и каждый раз вопросов меньше не становится. И кроме того, конечно, [будет] обмен мнениями по нынешней ситуации в плане последних событий с раскрытием диверсионных планов в отношении Белоруссии», — сказал Песков.

Послесловие к посланию Путина: Лукашенко летит в Россию, Совфед разрешит использовать войска © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко сообщил о задержании группы, планировавшей нападение на него и его сыновей. По его словам, покушение якобы одобрило высшее руководство США. Среди прочего задержанные планировали военный переворот в республике.

В послании Федеральному собранию Владимир Путин осудил попытку госпереворота и подготовку к покушению на Лукашенко.