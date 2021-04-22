Встреча глав государств состоится в Кремле.
«Они постоянно обсуждают текущие вопросы, и каждый раз вопросов меньше не становится. И кроме того, конечно, [будет] обмен мнениями по нынешней ситуации в плане последних событий с раскрытием диверсионных планов в отношении Белоруссии», — сказал Песков.
Ранее Александр Лукашенко сообщил о задержании группы, планировавшей нападение на него и его сыновей. По его словам, покушение якобы одобрило высшее руководство США. Среди прочего задержанные планировали военный переворот в республике.
В послании Федеральному собранию Владимир Путин осудил попытку госпереворота и подготовку к покушению на Лукашенко.