Военно-транспортный самолет C-130J Hercules прибыл в Киев с американской базы в немецком городе Штутгарте, где размещается штаб Европейского командования Вооруженных сил США.
Из Великобритании прибыл самолет Bae 146-200, а из Канады — тяжелый транспортник C-17 Globemaster III ВВС. Последний совершил посадку во Львове.
Кроме того, во Львов прибыл самолет Omni Air International — компании, которая предоставляет чартерные услуги Пентагону.
Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина ожидает от администрации президента США Джо Байдена активного участия в «освобождении» Крыма и Донбасса, а также в обеспечении их безопасности.
По словам вице-премьера Украины Алексея Резникова, Киеву не стоит ожидать военной помощи от стран Евросоюза в случае ухудшения конфликта в Донбассе.