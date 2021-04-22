На Украину в период с 19 по 21 апреля прибыли три тяжелых транспортных самолета ВВС США, Великобритании и Канады с грузами военного назначения. Об этом 22 апреля сообщил Интерфакс-Украина со ссылкой на данные западных авианаблюдателей, отследивших рейсы по сигналам бортовых транспондеров

Военно-транспортный самолет C-130J Hercules прибыл в Киев с американской базы в немецком городе Штутгарте, где размещается штаб Европейского командования Вооруженных сил США.

Зеленский зря угрожал Байдену: НАТО проигнорировал Украину © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Кроме того, во Львов прибыл самолет Omni Air International — компании, которая предоставляет чартерные услуги Пентагону.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина ожидает от администрации президента США Джо Байдена активного участия в «освобождении» Крыма и Донбасса, а также в обеспечении их безопасности.

По словам вице-премьера Украины Алексея Резникова, Киеву не стоит ожидать военной помощи от стран Евросоюза в случае ухудшения конфликта в Донбассе.