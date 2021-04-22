Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию 21 апреля носило скорее не стратегический, а прикладной характер. Об этом сказал политолог Олег Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

«Всё как у Киплинга». Что сказал Путин об Украине и мире © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк Владимира Путина. Однако за 21 год на посту президента нынешний глава государства уже затронул все глобальные темы, а сейчас говорит точечные, конкретные вещи, пояснил он.

«Почему он заговорил о Белоруссии? Наверное, потому, что у нас с Белоруссией есть Союзное государство, а с Украиной нет. Он затрагивал очень конкретные прикладные вещи, это послание не носило стратегический характер, а было просто рабочим посланием», — сказал политолог.

По мнению Бондаренко, Путин заговорил о недопустимости организации покушения и госпереворота, поскольку переживает за своего белорусского коллегу, и сама мысль о покушении на президента «разрушает институциональный принцип, в котором он живет».

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В послании Федеральному собранию глава РФ отметил, что можно по-разному относиться к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, но практика организации госпереворотов, планов политических убийств, в том числе и высших должностных лиц, — «это уже слишком».