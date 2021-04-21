Президент РФ Владимир Путин затронул белорусский вопрос в послании Федеральному собранию потому, что переживает за белорусского коллегу, считает политолог Олег Бондаренко

Об этом директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко рассказал в интервью изданию Украина.ру.

- Президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в котором не затрагивал ни одного вопроса о внешней политике, кроме белорусского. Как считаете, почему так? Что это может значить?

— Мне кажется, это послание президента было очень перегрето в смысле ожиданий, много было на него возложено избыточных ожиданий. А когда много ожиданий — возникают вопросы о том, почему он об этом сказал, а об этом не сказал.

Давайте начнем с главного: Владимир Путин находится на посту президента уже 21 год. Он в этом смысле человек, который, наверное, все, что хотел сказать, уже давно сказал. Поэтому сейчас он говорит очень точечные вещи. И сегодня его послание было набором точечных предложений.

Почему он заговорил о Белоруссии? Наверное, потому, что у нас с Белоруссией есть Союзное государство, а с Украиной нет. Он затрагивал очень конкретные прикладные вещи, это послание не носило стратегического характера, а было просто рабочим посланием.

Операция «Тишина». Кто и как готовил переворот в Белоруссии и убийство Лукашенко © president.gov.by

Скорее, он сказал об этом потому, что это разрушает институциональный принцип, в котором он живет.

- В четверг, 22 апреля, состоятся переговоры Путина и Лукашенко, стоит ли ожидать каких-то серьезных стратегических решений?

— Я думаю, что все стратегические решения, которые могли бы случиться, они, по желанию президентов, случились бы уже давно, а под воздействием обстоятельств они случатся тогда, когда будут обстоятельства. Я не думаю, что что-то сейчас будет системное и стратегическое.

- Каковы сейчас политические перспективы у Лукашенко?

— Как и были — довольно хорошие. Он, как и раньше, останется лидером Белоруссии на долгий срок. Не думаю, что он будет уступать власть в какое-то ближайшее время.