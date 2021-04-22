Украина не может закончить войну в Донбассе, поэтому вступить в Североатлантический альянс у нее точно не получится, сказал в интервью изданию Украина.ру политический аналитик Святослав Вышинский

Украина мечтает о вступлении в НАТО, чтобы заручиться военной поддержкой Запада в противостоянии с Россией, то есть добиться войны Вашингтона с Москвой. Такая война может закончиться обменом ядерными ударами, а это не нужно ни одной из мировых держав. Поэтому в Альянсе не видят смысла включать в свой состав украинское государство, полагает аналитик.

«Во-первых, давайте сразу исключим невозможное: в условиях вооруженного конфликта в Донбассе вступление Украины в НАТО никогда не состоится», — сказал Вышинский.

Депутат Госдумы рассказал, почему Украина не будет в НАТО © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации в Донбассе и сказал, что членство Украины в блоке будет единственным путем к окончанию военного конфликта.

Конфликт в Донбассе с разной степенью интенсивности продолжается с 2014 года, когда ДНР и ЛНР заявили о независимости после госпереворота в Киеве. Жертвами конфликта за это время, по оценкам ООН, стали около 13 тысяч человек.