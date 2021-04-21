«Пост памяти. Андрей Данилко поклонился Роману Виктюку во Львове», — написал Вергелис.
Он рассказал своим подписчикам, что Данилко посетил могилу 18 апреля, причем нашел на это место в своем плотном графике несмотря на большую загруженность.
«Их длительное время объединяла идея совместной театральной постановки», — написал критик.
Вергелис рассказал, что речь шла об одной из комедий Мольера: «Скапен» или «Тартюф» в новой интерпретации.
Пользователи сети предположили, что посещение могилы может означать, что Данилко все же решился на «совместную» работу в Виктюком, пусть и в отсутствие последнего.
Режиссер более 200 спектаклей и десятка фильмов Роман Виктюк умер 17 ноября 2020 года в возрасте 84 лет. Причиной смерти названа тромбоэмболия.
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Последние несколько дней о Данилко активно пишут СМИ, темой публикаций стало состояние здоровья артиста, многие журналисты сообщили даже о том, что автор Сердючки находится в крайне тяжелом состоянии.
Однако его менеджер опроверг эту информацию, заявив, что Данилко «поправляет свои проблемы со сном», а в остальном с его здоровьем все в порядке.