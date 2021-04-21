Украинский театральный критик Олег Вергелис на своей странице в Facebook 20 апреля поделился снимком продюсера Андрея Данилко и артистки Инны Белоконь, которая играет мать проводницы Верки Сердючки. Артисты вместе посетили могилу режиссера Романа Виктюка на Лычаковском кладбище во Львове

«Пост памяти. Андрей Данилко поклонился Роману Виктюку во Львове», — написал Вергелис.

Хлопать ушами по щекам: Лоза высказался о запрете на въезд на Украину © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

«Их длительное время объединяла идея совместной театральной постановки», — написал критик.

Вергелис рассказал, что речь шла об одной из комедий Мольера: «Скапен» или «Тартюф» в новой интерпретации.

Пользователи сети предположили, что посещение могилы может означать, что Данилко все же решился на «совместную» работу в Виктюком, пусть и в отсутствие последнего.

Режиссер более 200 спектаклей и десятка фильмов Роман Виктюк умер 17 ноября 2020 года в возрасте 84 лет. Причиной смерти названа тромбоэмболия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: РАЗИН НАЗНАЧИЛ «ПОДОНКОВ», ВИНОВНЫХ В БОЛЕЗНИ ДАНИЛКО.

Последние несколько дней о Данилко активно пишут СМИ, темой публикаций стало состояние здоровья артиста, многие журналисты сообщили даже о том, что автор Сердючки находится в крайне тяжелом состоянии.

Однако его менеджер опроверг эту информацию, заявив, что Данилко «поправляет свои проблемы со сном», а в остальном с его здоровьем все в порядке.