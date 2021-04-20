В СМИ появилась информация, что украинский артист, известный образом эпатажной проводницы Верки Сердючки, Андрей Данилко находится в тяжелом состоянии и лечат его украинские и зарубежные медики. Во вторник, 20 апреля, ситуацию прокомментировал коллега и старый знакомый Данилко продюсер Андрей Разин

Украинский кулинар-русофоб выдал личный рецепт похудения © Евгений Клопотенко/Инстаграм

«Андрей — тонкой души человек и очень болезненно отнесся к этому. Тем более что он очень любит российскую публику. К сожалению, эта травля имела очень серьезные последствия для него. Андрей заболел. У него была глубочайшая депрессия. Врачи буквально спасали ему жизнь. Поэтому я считаю, что те, кто травит артистов, те, кто подстрекает телевидение на травлю друг друга, — подонки», — написал Разин.

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Андрей Данилко — украинский актер, певец, автор песен, пародист, режиссер, сценарист, продюсер и телеведущий. Имеет звание народного артиста Украины, а также является одним из самых узнаваемых представителей шоу-бизнеса Украины.

Сейчас Данилко 47 лет, последнее время в СМИ все чаще появляется информация об ухудшении его здоровья, сам продюсер эту информацию никак не комментирует, а вот его менеджер на днях заявил, что артист «поправляет свои проблемы со сном, налаживает свои циркадные ритмы», то есть выстраивает режимы, связанные со сменой дня и ночи, а в остальном с его здоровьем все в порядке.