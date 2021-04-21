Ранее Поворознюк едва не погиб от взрыва гранаты, которая разорвалась в комнате, где он находился с двумя коллегами. Как сообщила местная журналистка Оксана Лищенюк, все пострадавшие были госпитализированы.
Поворознюк заявил, что чувствует себя хорошо и уже находится вне больницы, сообщает «Футбол 1».
«Одно не знаю, как я выжил, просто не знаю. Когда сидишь, говоришь с людьми ни о чем, смеешься, и тут чудак кладет гранату на стол. Не понимаю, как я выжил. Меня накрывает столом, столы и иконы меня накрывают, меня это спасло», — поделился футбольный функционер.
Источники телеканала также отмечают, что один человек в результате инцидента погиб от ранений, а другой с тяжелыми травмами в больнице. Третьим был Поворознюк, который чудом не пострадал.
Именно с ФК «Ингулец» в ближайшем туре украинской Премьер-лиги (УПЛ) должно сыграть киевское «Динамо». Матч запланирован на 25 апреля и начнется в 17:00 на столичном НСК «Олимпийский».