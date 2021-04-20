Ранее состоялось внеочередное заседание минской подгруппы по вопросам безопасности в формате видеоконференции. Оно было инициировано ДНР из-за усилившихся обстрелов.
Позднее официальный представитель ДНР в подгруппе Алексей Никоноров сообщил, что Киев в рамках внеочередной встречи отклонил предложение ДНР и ЛНР о взаимодействии на уровне Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки на Юго-Востоке Украины (СЦКК).
В Донбассе вновь и вновь убеждаются, что Украина лишь имитирует процесс, но никак не стремится к прекращению военных действий, подчеркнул политик.
«Что чаще всего звучит в лексиконе украинских представителей? «Заявить», «продемонстрировать», «выразить стремление» и никаких прямых норм и обязательств — «прекратить стрелять», «отвести войска», «выполнить обязательства». Они предпочитают не четкие и понятные шаги к миру, а размахивание бантиками перед «западными зрителями». Однако это «шоу» идёт на фоне все обостряющейся ситуации на линии соприкосновения и огромного количества нарушений обязательств по вопросам безопасности, прописанных в Минских соглашениях. «Договориться и выполнить» — такой опции в лексиконе украинских представителей нет», — пояснил Пасечник.
Поэтому все переговорные усилия Киева — это попытки сорвать или заблокировать весь процесс переговоров хоть в минском, хоть в нормандском формате, считает глава ЛНР.
По его словам, украинской стороне нужна имитация процесса, а Донбассу — четкие шаги на пути к установлению долгосрочного перемирия, но сегодня все переговоры упираются в недоговороспособность Киева.
Тем не менее, это можно изменить, если все заинтересованные в урегулировании конфликта стороны вместо «хора озабоченности» признают именно это главной проблемой и будут совместными усилиями ее решать, заключил собеседник издания.