IX церемония вручения музыкальных премий TopHit Music Awards Russia прошла 19 апреля в Москве, были названы победители более чем в 40 номинациях, в том числе исполнители и авторы самых популярных песен на радио и видеоклипов на YouTube. Имена лидеров появились на официальном сайте премии

«Каким жлобиной надо быть»: предприимчивые киевляне вдвое увеличили жилплощадь за счет балкона-самостроя © Киев правда Artik & Asti, одним из лучших исполнителей стал украинец Макс Барских. И те и другие оказались в числе лидеров и в номинации «Лучшая песня».

Лучшим клипом со смешанным вокалом признана совместная работа украинского артиста Monatik и его коллеги Веры Брежневой, которая также имеет украинское происхождение. Кроме того, среди продюсеров года прозвучало имя украинского клипмейкера и режиссера Алана Бадоева.

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Алан Бадоев — украинский кинорежиссер, клипмейкер и продюсер. Международную известность он приобрел после выхода своего первого полнометражного фильма «Оранжевая любовь». По национальности Бадоев осетин, родился в Беслане, а вырос в городе Горловке.

Макс Барских, по паспорту Николай Бортник, начал карьеру с участия в проекте «Фабрика звезд — 2» на украинском «Новом канале». Позже стал известен публике как исполнитель песен «Туманы» и «Неземная».

Artik & Asti — украинская группа, созданная Артемом Умрихиным, который родился в городе Запорожье, позже переехал в Киев, а потом и в Москву, где уже много лет живет и работает. Также в состав коллектива входит Анна Дзюба, выросшая в Черкассах, которая также давно живет в России. Широкую популярность группа получила после выхода хита «Грустный дэнс».

Monatik, по паспорту Дмитрий Монатик, уроженец Волынской области, сам пишет и исполняет песни, знаменит треком «Вечериночка», который он спел дуэтом с певицей украинского происхождения Верой Брежневой.