Выручка украинского кинопроката в условиях карантина уменьшилась более чем вдвое по итогам первого квартала 2021 года. Такую информацию 20 апреля опубликовало информационно-аналитическое издание Media Business Reports

«Бокс-офис (термин, обозначающий выручку от продажи билетов, применяемый в кинопрокате и театре — ред.) просел в 2,3 раза против первого квартала прошлого года. За три месяца 2021-го в украинский прокат вышли 83 релиза, если не считать трех подборок /фестивалей», — говорится в сообщении.

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Лент, которым удалось собрать в украинском прокате более 1 млн долларов (примерно 76 млн руб.), оказалось всего пять. В их числе оказался лишь один фильм местного производства — «Бешеная свадьба — 3». В топ-20 по сборам попала еще одна украинская лента — «Нереальный КОПец».