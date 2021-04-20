Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с депутатом Верховной Рады Евгением Шевченко заявил о том, что Минск не хочет ухудшать отношения с Киевом. Об этом сообщает Sputnik Беларусь 20 апреля

«Мы не будем лоб в лоб по каким-то вопросам сталкиваться с Украиной и вести себя неприлично. Ну, где-то мы будем вынуждены реагировать, если уж дальше некуда, если уж мы переходим эти запретные, запрещенные красные линии. Но мы не хотим плохих отношений», — сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии подчеркнул, что не считает Украину чужой. Также он заявил о том, что белорусы очень хорошо относятся к украинцам, и когда начался конфликт в Донбассе, Белоруссия одномоментно приняла 150 тысяч украинцев, которым предоставили большой социальный пакет услуг.

Глава партии Зеленского прокомментировал встречу Шевченко с Лукашенко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко летом 2020 года в шестой раз победил на выборах президента, набрав 80,1% голосов по данным ЦИК. После этого в стране начались протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики использовали спецсредства и спецтехнику.

КГБ Белоруссии 11 февраля объявил, что ситуация в стране стабилизировалась, а пик протестов был пройден.

Лукашенко не раз обвинял Запад во вмешательстве в ситуацию в республике и отмечал, что беспорядки координируют США, а европейцы им «подыгрывают». Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл и Украину.