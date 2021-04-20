«Национальный корпус» требует извинений от руководства государственного телеканала «Дом» из-за сюжета о правых движениях на Украине. Об этом сообщила пресс-служба партии 19 апреля

В Общественной палате РФ предложили запретить «Нацкорпус» и «Азов» "Радикалы в Украине. Разбор". В этом сюжете они также вспомнили и нашу политическую силу "Национальный корпус". Хотел бы напомнить, что это за телеканал. Телеканал "Дом" — это государственный телеканал, созданный для коммуникации с украинцами на временно оккупированных территориях и который якобы ставит себе целью бороться с российскими нарративами и кремлевской пропагандой, но именно российские нарративы и кремлевскую пропаганду в этом сюжете мы с вами увидели», — заявил руководитель штаба «Нацкорпуса» Максим Жорин в своем Telegram-канале.

В партии убеждены, что «Справочник символов ненависти», на который ссылается автор сюжета — «субъективное и манипулятивное произведение», основанное «на личных фантазиях и политических антипатиях» Мирослава Гринберга, который в 2014 году работал в избирательном штабе Вадима Рабиновича - соратника и однопартийца Виктора Медведчука.

В «Нацкорпусе» также отметили, что деятельность политических партий и организаций, упомянутых в сюжете канала, осуществляется в рамках украинского законодательства и ни одна из них не запрещена на Украине.

В связи с этим политсила требует удалить упомянутый сюжет, наказать его авторов, «извиниться и не позориться».

Ранее Украинский Хельсинский союз по правам человека создал базу символов ненависти, чтобы более эффективно распознавать группы, поддерживающие нетерпимость и дискриминацию. К такой символике были отнесены, среди прочего, эмблемы дивизии СС «Галичина», ультрас «Динамо», «Нацдружины», «Карпатской сечи», «Азова», а также символы с цифровыми комбинациями 14 и 88.