«Это не согласованное с фракцией заявление, у нас не было возможности его обсудить на фракции. Мы в партийном чате коротко обменялись мыслями, и я поддерживаю мнение коллег, что необходимо координировать свои действия с МИД, а также с президентом, который делает все возможное и невозможное, чтобы была объединённая поддержка Западного мира. В данном случае эмоции имеют место, мы депутаты, каждый имеет право обнародовать заявления, которые считает необходимыми, но в данном случае это не позиция фракции», — сказала Верещук.
Накануне ряд депутатов от «Слуги народа» призвали Владимира Зеленского разорвать дипломатические отношения с РФ, провести призыв резервистов, соответствующее заявление обнародовали в понедельник парламентарии Богдан Яременко и Лиза Богуцкая.
Дипотношения между Украиной и РФ были установлены в 1992 году соответствующим протоколом. По законодательству Украины предложения о разрыве дипотношений вносятся МИД либо другими центральными органами исполнительной власти (кабмин, министерства, ведомства). Ранее МИД Украины заявлял, что не поддерживает идею разрыва дипломатических отношений с РФ, так как считает, что это может негативно сказаться на гражданах Украины.