Инициатива ряда депутатов президентской партии «Слуга народа» о разрыве дипломатических отношений Украины с РФ не является официальной позицией фракции партии власти. Об этом 19 апреля заявила депутат правящей партии, глава подкомитета Комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирина Верещук в эфире ICTV

Депутат от «Слуги народа» опубликовала заявление фракции с призывом разорвать дипломатические отношения с Россией © Facebook, Liza Bogutskaya

Накануне ряд депутатов от «Слуги народа» призвали Владимира Зеленского разорвать дипломатические отношения с РФ, провести призыв резервистов, соответствующее заявление обнародовали в понедельник парламентарии Богдан Яременко и Лиза Богуцкая.

Дипотношения между Украиной и РФ были установлены в 1992 году соответствующим протоколом. По законодательству Украины предложения о разрыве дипотношений вносятся МИД либо другими центральными органами исполнительной власти (кабмин, министерства, ведомства). Ранее МИД Украины заявлял, что не поддерживает идею разрыва дипломатических отношений с РФ, так как считает, что это может негативно сказаться на гражданах Украины.