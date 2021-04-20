«Я знаю, что они познакомились до того, как Алла познакомилась со мной. Может, это была красивая легенда. Я сам занимался придумыванием новостей, что Пугачева, к примеру, убила мужа утюгом. Эстрадные исполнители без легенды выглядят кисло», — рассказал Стефанович.
Возможно, причиной для сплетен, уточнил он, стал образ солиста «Песняров», ведь Борткевич и сам был красивым человеком, и голосом обладал чарующим, поэтому поклонникам просто хотелось, чтобы рядом с их любимой певицей был кто-то подобный.
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О смерти белорусского музыканта Леонида Борткевича стало известно 13 апреля, в качестве причины смерти артиста назван сахарный диабет и его осложнения.
Солист «Песняров» был трижды женат, последняя его супруга модель Татьяна Родянко была младшего его на 36 лет, но, несмотря на это, родила знаменитости сына в 2005 году.