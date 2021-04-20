Второй муж певицы Аллы Пугачевой кинорежиссер Александр Стефанович ответил на вопрос журналистов, был ли у его бывшей супруги роман с недавно ушедшим из жизни солистом «Песняров» Леонидом Борткевичем. Об этом 18 апреля написала Тeleprogramma.pro

«Я знаю, что они познакомились до того, как Алла познакомилась со мной. Может, это была красивая легенда. Я сам занимался придумыванием новостей, что Пугачева, к примеру, убила мужа утюгом. Эстрадные исполнители без легенды выглядят кисло», — рассказал Стефанович.

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О смерти белорусского музыканта Леонида Борткевича стало известно 13 апреля, в качестве причины смерти артиста назван сахарный диабет и его осложнения.

Солист «Песняров» был трижды женат, последняя его супруга модель Татьяна Родянко была младшего его на 36 лет, но, несмотря на это, родила знаменитости сына в 2005 году.