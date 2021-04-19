«Аспекты "везения" есть в её гороскопе — например, трин Солнца и Луны, лучший из возможных аспектов между светилами. Ещё больше аспектов, которые говорят о фантастическом трудолюбии и упорстве. Солнце в соединении с Плутоном и Сатурном», — рассказала астролог.
Но самое важное для достижения славы, отметила Мурзина — не позитивные, а напряженные аспекты, который говорят не просто о желании, а о жажде славы и денег.
«Знаменитый "аспект олигархов" — Солнце квадрат Юпитер — имеется в гороскопе Ротару», — добавила астролог.
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