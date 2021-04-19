В гороскопе суперзвезды СССР Софии Ротару есть аспекты «везения», а также знаменитый «аспект олигархов» - Солнце квадрат Юпитер – влияющий на жажду к деньгам и славе. Об этом в своей статье пишет астролог, автор Украина.ру Елена Мурзина

«Аспекты "везения" есть в её гороскопе — например, трин Солнца и Луны, лучший из возможных аспектов между светилами. Ещё больше аспектов, которые говорят о фантастическом трудолюбии и упорстве. Солнце в соединении с Плутоном и Сатурном», — рассказала астролог.

Суперзвездная «хуторянка»: астрологический портрет Софии Ротару. ФОТО

«Знаменитый "аспект олигархов" — Солнце квадрат Юпитер — имеется в гороскопе Ротару», — добавила астролог.

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