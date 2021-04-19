Депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Елизавета Богуцкая 19 апреля на своей странице в Facebook опубликовала текст заявления фракции партии в Раде, в котором содержится призыв разорвать дипломатические отношения с Россией

«Призываем президента Украины, верховного главнокомандующего вооруженными силами расторгнуть дипломатические отношения с Российской Федерацией», — говорится в заявлении.

«Народу объявлена война». Рада собралась на первое заседание © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В заявлении также содержится призыв к США и Великобритании ввести войска на Украину, чтобы сдержать «возможную агрессию со стороны РФ».

В документе также есть призыв к соотечественникам и украинскому бизнесу, работающим на территории Российской Федерации «и ее государств-сателлитов», возвращаться на Украину.