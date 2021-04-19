«Призываем президента Украины, верховного главнокомандующего вооруженными силами расторгнуть дипломатические отношения с Российской Федерацией», — говорится в заявлении.
При этом подтверждений того, что опубликованный на ее странице текст является официальным документом фракции, а не личным творчеством депутата Богуцкой, на момент публикации новости не было.
В заявлении также содержится призыв к США и Великобритании ввести войска на Украину, чтобы сдержать «возможную агрессию со стороны РФ».
В документе также есть призыв к соотечественникам и украинскому бизнесу, работающим на территории Российской Федерации «и ее государств-сателлитов», возвращаться на Украину.