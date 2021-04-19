Только так, по мнению доктора, каждый сможет регулировать влажность воздуха.
Таким образом он ответил на вопрос подписчицы, которая пожаловалась, что ее родители на протяжении длительного времени отказывались устанавливать в квартире термометр и гигрометр (прибор для измерения влажности воздуха) при появлении у нее ребенка.
Тему о важности проветривания воздуха Комаровский поднимает регулярно. Даже больным людям он рекомендует постоянно проветривать комнату, в которой находится человек. Таким образом свежий воздух вытеснит все микробы и вирусы, а человеческий организм наполнится чистым кислородом. Также он неоднократно говорил о значимости различных приборов и датчиков для контроля температуры и влажности воздуха.