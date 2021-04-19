На днях в одном из ресторанов Москвы прошел примечательный день рождения, на котором среди гостей заметили украинскую певицу Софию Ротару. Об этом 19 апреля написала «Экспресс газета»

«Мы — молдавские цыгане!» — заявил со сцены именинник, молодой мужчина по имени Василий, который начал свой 33-летний день рождения с выступления со своим коллективом «Ромэн».

Позже, как и положено, программу продолжили скрипачи, артисты шоу-балета и оригинального жанра, а изюминкой вечера стало выступление украинской певицы Софии Ротару. Ее появление шокировало многих присутствующих, часть из которых не сразу узнала в вышедшем на сцену артисте признанного двойника «хуторянки» Диониса Кельми.

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Самой Ротару на празднике не было, о чем с сожалением рассказал именинник, пошутивший, что ему было бы чем угостить знаменитую гостью, ведь к столу он подал индейку и двух баранов.

Кстати, не так давно Ротару действительно приезжала в Россию и выступала на частной вечеринке по случаю дня рождения воронежского руководителя строительной фирмы. По информации СМИ, за работу на том мероприятии артистка получила гонорар в размере 9 миллионов рублей.