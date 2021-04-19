Украинская певица, победительница «Евровидения» 2016 года Джамала показала поклонникам серию снимков из Египта, где она сейчас отдыхает. Соответствующий пост исполнительница выложила в Instagram 18 апреля

Брежнева попросила поклонников не приносить к ней на концерт источник заразы © Вера Брежнева/Инстаграм

«Я люблю себя в лете, спасибо за эти…!» — написала звезда под публикацией.

«Зачем столько много одинаковых фотографий», «Похожа на актрису Галь Гадот (игравшую роль Чудо-женщины)», — прокомментировали подписчики певицы.

Для сравнения, вот та самая «Чудо-женщина» в исполнении израильской актрисы Галь Гадот, с которой сравнивают Джамалу.

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Крымско-татарская исполнительница Джамала (настоящее имя — Сусана Джамаладинова) представляла Украину на «Евровидении-2016» с песней «1944», посвященной депортации крымских татар.

Изначально украинская сторона отрицала политический подтекст трека, но позже президент Украины Петр Порошенко признался, что первоначальное название композиции было «Крым наш».