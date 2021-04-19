На почти одинаковых фотографиях артистка позирует в вязаном костюме, состоящем из юбки-миди и короткого топа, под которым больше ничего нет. Дополнили наряд грубые босоножки без каблука и прическа из афрокосичек.
«Я люблю себя в лете, спасибо за эти…!» — написала звезда под публикацией.
«Зачем столько много одинаковых фотографий», «Похожа на актрису Галь Гадот (игравшую роль Чудо-женщины)», — прокомментировали подписчики певицы.
Для сравнения, вот та самая «Чудо-женщина» в исполнении израильской актрисы Галь Гадот, с которой сравнивают Джамалу.
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Крымско-татарская исполнительница Джамала (настоящее имя — Сусана Джамаладинова) представляла Украину на «Евровидении-2016» с песней «1944», посвященной депортации крымских татар.
Изначально украинская сторона отрицала политический подтекст трека, но позже президент Украины Петр Порошенко признался, что первоначальное название композиции было «Крым наш».