Никто в России не откажется, чтобы граждане Украины прививались российской вакциной от коронавируса. У подавляющего большинства россиян в этой стране живут родственники и друзья. Об этом рассказал писатель и член Центрального совета партии «Справедливая Россия — За правду» Николай Стариков в интервью изданию Украина.ру.

Николай Стариков назвал сроки украинского наступления на Донбасс © Скриншот из видео Украина.ру Виктор Медведчук заявлял, что Украине не стоило политизировать вопрос кампании по вакцинации населения. По его словам, сотрудничая с Москвой, Киев уже сейчас смог бы выпускать препарат «Спутник V» на собственных мощностях, чем обеспечил бы граждан защитой от COVID-19.

Эксперт считает, что России следовало бы открыть бесплатные пункты вакцинации вокруг украинской границы, чтобы любой гражданин Украины может перейти границу, прийти в этот пункт и получить прививку.

По его словам, на сегодняшний день нет острого дефицита вакцин внутри России, а если он есть, то его можно ликвидировать в относительно быстрой перспективе.

«А дальше государство должно сказать самое главное: мы считаем, что на Украине произошёл государственный переворот, там незаконная власть, и мы считаем, что должны пройти свободные выборы, эту власть мы не признаём, и как цель мы, Россия, заявляем, что считаем всех граждан Украины и Белоруссии, для начала скажем про Украину, одним народом, и мы готовы выдать гражданство, и в перспективе мы бы хотели построить одно союзное государство», — указал Стариков.

Это многократно говорил и Владимир Путин, и другие высокопоставленные политики, но пока это всё звучит как мнение, а не как цель государственной политики, посетовал собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.